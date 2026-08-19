Марочко: насильственная мобилизация украинцев при Драпатом только ужесточится Марочко: бусификация украинцев при Драпатом будет продолжаться

Москва19 авг Вести.Насильственная мобилизация на Украине при новом главнокомандующем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаиле Драпатом продолжится и ужесточится.

Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что Драпатый отлично осведомлен о том, насколько болезненной является тема мобилизации, и, вероятнее всего, он будет всеми силами уклоняться от нее. Марочко считает, что новый главнокомандующий ВСУ переложит все обязанности по мобилизации на других людей, чтобы отвести от себя весь негатив.

Военный эксперт также напомнил, что именно так поступил глава киевского режима Владимир Зеленский, переложив все вопросы бусификации на Александра Сырского.

Но прекращать мобилизацию и отлов людей на улице так называемыми ТЦКшниками никто не будет. Это все будет продолжаться и ужесточаться констатировал эксперт

10 августа на сайте украинского кабмина появилась петиция с призывом ввести мобилизацию женщин. Автор инициативы выступил с предложением распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин без детей. Исключения составят те, у кого есть законные основания для отсрочки.