Москва8 сен Вести.Украинские солдаты жалуются, что с назначением Михаила Драпатого на должность главкома ВСУ их начали, по сути, утилизировать в боях в Донбассе. Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход, передает ТАСС.

После прихода Драпатого сначала некоторые подразделения были выведены из Донбасса, а потом, когда были потеряны одни из ключевых позиций, их вернули назад отбивать. Поскольку собрали воедино националистов и штурмовиков, то ребята задавали вопрос: "Нас что туда в утиль отправили, как это понимать?" Мне это было сказано обычными военными заявила Скороход

На Украине продолжается всеобщая мобилизация, которую часто называют "всеобщей утилизацией". Она была объявлена в феврале 2022 года. В апреле 2024 года призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет, а в 2024 и 2026 году был пересмотрен еще ряд положений в целях расширения мобилизационной базы.