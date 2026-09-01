На Украине ужесточили правила бронирования от мобилизации На Украине вступили в силу новые правила бронирования от мобилизации

Москва1 сен Вести.На Украине вступили в силу ужесточенные правила предоставления отсрочки от мобилизации для работников предприятий, утвержденные постановлением правительства. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Согласно новым правилам, совместителей разрешается бронировать только по основному месту работы. Работодатели также обязаны соблюдать установленную квоту. При ее превышении предприятие должно самостоятельно отменить лишнюю отсрочку через приложение государственных услуг "Дия".

Кроме того, предприятиям необходимо заново подтвердить статус критической важности по новым критериям. Они различаются в зависимости от того, через какой орган подается соответствующая заявка: центральные органы власти, включая Минэкономики или Минобороны, либо областные военные администрации.

Одновременно повышается требование к уровню заработной платы. Если ранее он должен был составлять не менее двух минимальных зарплат, то теперь планка увеличена до трех, что составляет около 26 тысяч гривен ($539).

Как отмечает "Страна", если предприятие не успеет подтвердить свой статус в установленный срок, вся предоставленная им бронь будет аннулирована. Работники компаний, которые не успели обновить статус критической важности, автоматически лишаются отсрочки от мобилизации.

Всеобщая мобилизация действует на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Изначально призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года нижнюю возрастную границу снизили до 25 лет.

На фоне мобилизационной кампании на Украине регулярно сообщается о нехватке личного состава в Вооруженных силах Украины. В социальных сетях распространяются видео с уличными рейдами сотрудников территориальных центров комплектования и задержанием мужчин. Командиры украинских подразделений также сообщают о проблемах с мотивацией военнослужащих, в том числе мобилизованных принудительно. Кроме того, растет число случаев дезертирства.