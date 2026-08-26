Марочко: киевские власти будут снимать бронь с попадающих под мобилизацию мужчин Марочко: Киев начнет снимать бронь с мужчин, попадающих под мобилизацию

Москва26 авг Вести.Киевские власти начали снимать бронь с попадающих под мобилизацию мужчин, в том числе обеспечивающих жизнедеятельность украинских городов.

Об этом сообщил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он выразил уверенность, что требования к мобилизации будут ужесточаться по причине некоторых кадровых перестановок и из-за заявлений ряда руководителей из военно-политического руководства Украины.

Сейчас уже наблюдается, что во многих случаях снимается так называемая бронь. То есть те кадры, которые обеспечивают жизнедеятельность Украины, уже начинают отбирать в ряды вооруженных формирований Украины. Также сейчас идут разговоры о мобилизации женщин, снижении мобилизационного возраста. Так что действия ТЦКшников будут только усиливаться и ужесточаться, поскольку им жизненно необходимо поставлять людской резерв на фронт отметил военный эксперт

По его словам, данные меры по мобилизации киевский режим хочет принять из-за кадрового дефицита в армии.

Это серьезная проблема и им ее как-то нужно решать резюмировал Марочко

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что Минобороны Украины готовится ввести радикальные изменения в правилах мобилизации, в том числе пересмотр призывного возраста.

В пророссийском подполье, в свою очередь, заявили, что под очередную волну мобилизации могут попасть несколько категорий украинцев, в том числе женщины и мужчины младше 25 лет.