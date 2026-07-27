РИА Новости: украинские силовики предложили начать мобилизацию граждан с 18 лет

СБУ предложила мобилизовывать украинцев с 18 лет РИА Новости: украинские силовики предложили начать мобилизацию граждан с 18 лет

Москва27 июл Вести.Служба безопасности Украины (СБУ) выступила с предложением снизить возраст мобилизации до 18 лет. По мнению силовиков, это позволит восполнить потери в личном составе и снизить протестную активность внутри страны. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Как сообщил собеседник агентства, данная инициатива рассматривается в условиях сохраняющихся трудностей с укомплектованием частей Вооруженных сил Украины.

СБУ в свою очередь предлагают начать мобилизацию молодежи от 18 лет сообщил источник агентства

Источник также сообщил, что в украинских спецслужбах снижение призывного возраста расценивают как один из вариантов восполнения нехватки личного состава и одновременно как меру по уменьшению угрозы повторного "картонного майдана".

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине необходим новый подход к мобилизации, отметив, что сейчас она является "главным вызовом" для Киева.