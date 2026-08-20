Марочко: боевики ВСУ не в восторге от Драпатого, он не считается с потерями Марочко: новый главком Драбатый не считается с потерями в рядах ВСУ

Москва20 авг Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не в восторге от нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, который, как и его предшественник Александр Сырский, не считается с потерями среди личного состава, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

По последним радиоперехватам, можно сказать, что военнослужащие ВСУ, мягко говоря, на их языке "не в захвати" от назначения Драпатого. Поскольку Сырский и Драпатый - это командиры, которые не считаются с потерями и готовы на выполнение любых задач для достижения своих политических целей и сохранения своего кресла приводит ТАСС слова Марочко

Между тем Михаил Федоров смещен 14 июля с поста министра обороны Украины. На Украине начались массовые протесты с требованием вернуть Федорова и уволить главкома ВСУ Сырского. На шестой день протестов Зеленский уволил Сырского, а 22 июля назначил Драпатого главкомом ВСУ.