Москва10 авг Вести.На Украине увеличивается количество внутренних проблем: экономическая ситуация ухудшается на фоне падения экспорта и роста цен на топливо, а также ужесточается насильственная мобилизация (бусификация). Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил член совета движения "Другая Украина" Василь Вакаров.

По словам эксперта, глава киевского режима Владимир Зеленский вместо решения внутренних проблем продолжает требовать от Запада новые поставки вооружения.

Кроме того, что делает российская армия, тут еще и Боженька помогает нам. Дело в том, что вот когда обмелел Дунай, прекратились практически поставки. Они еле-еле еще продвигаются – поставки пшеницы по Дунаю, и, соответственно, обратно идут поставки бензина на Украину. На Украине растет, почти каждый день растет цена на бензин. Вот люди просыпаются, и они не знают: бензин пока еще есть, не везде, правда, но есть, но цена растет. И вот когда, знаете, экономика падает, то есть экспорта нет, а цена на бензин растет, получается диссонанс внутри страны. То есть, кроме бизнеса, страдает население… Вторая тема, которая действительно наиболее серьезная, она никуда не ушла – это бусификация, или мобилизация, если говорить нормальным словом. Так вот, понимаете, уровень бусификации и уровень того, что называется действиями ТЦК против простых людей, он не то что не снизился, не уменьшился – он наоборот усилился заявил Вакаров

Ранее сообщалось, что на Украине сократили перечень оснований для отсрочки от армии: ее больше не смогут получить студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование; многодетные украинцы с задолженностью по алиментам; лица, ухаживающие за супругом или супругой с инвалидностью III группы.