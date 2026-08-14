Москва14 авг Вести.Удары по черноморским портам Украины повышают спрос на наземные перевозки зерна и ведут к росту дефицита водителей. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он добавил, что такой спрос не может быть удовлетворен, поскольку мужское население страны забирают на нужды ВСУ.

Сейчас дефицит тех самых водителей усиливается еще и потому, что Россия наносит удары по зерновым терминалам Украины в районе Одессы. И это создает необходимость вывоза там зерна и прочей продукции автотранспортом в Молдавию, дальше в Румынию, и там потом экспортируют третьи страны. И, соответственно, поэтому порождается дополнительный спрос на подобных, подобные профессии, а он не может быть удовлетворен, потому что там мужское население забирают на нужды ВСУ рассказал Юшков

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал попытки Киева отремонтировать портовую инфраструктуру Одесской и Николаевской областей. Он заявил, что у Украины нет для этого ресурсов.