Москва14 авг Вести.Экспорт через черноморские порты являлся основным источником дохода для Киева, который стал недоступен после ударов ВС РФ. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он добавил, что единственным вариантом повышения доходов, который остается у властей Украины, является денежная помощь от США или Евросоюза.

Экономика Украины сейчас находится под очень большим давлением, потому что те деньги, которые они сами зарабатывали, это в основном как раз-таки был экспорт зерна и экспорт металлов. И теперь, когда Россия бьет по портовой инфраструктуре активно, фактически экспорт зерна обнулился, то есть собственники судов боятся заходить в украинские акватории. И в этом плане, конечно, экспортная выручка очень сильно обвалилась. Это создает проблемы для всех других отраслей. И тут максимум, что Украина может сделать, - это просить дополнительные транши от международных организаций, от Евросоюза, от Соединенных Штатов добавил Юшков

Юшков также рассказал о дефиците водителей на Украине. По его словам, кадровый дефицит образовался из-за роста спроса на наземные перевозки после ударов ВС РФ по черноморским портам.