Дэвис: Украина не способна восстановить работу своих портов на Черном море Аналитик Дэвис заявил о неспособности украинцев восстановить черноморские порты

Москва13 авг Вести.Попытки Киева отремонтировать и ввести в строй портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях блокируются регулярными ударами России по военным объектам, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в YouTube-канале.

Систематическое поражение ключевых украинских объектов почти полностью прервало работу логистических хабов, и у Киева нет ресурсов для исправления ситуации, отметил Дэвис.

Как только украинские службы пытаются устранить последствия разрушений, следуют новые массированные атаки, из-за чего работа портов оказалась парализованной, пояснил эксперт.

Главная проблема Украины в том, что Россия наносит удары по портам Одессы и Николаева отметил Дэвис

Что касается возможностей противовоздушной обороны (ПВО) Украины, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) окончательно лишились способности отражать ракетные налеты.

Теперь, когда у украинцев вообще не осталось ракет-перехватчиков, у России буквально развязаны руки добавил отставной американский военный

По его словам, это позволяет российским войскам точечно поражать объекты критической инфраструктуры Украины, восстановление которых в текущих условиях является крайне маловероятным.

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что вся портовая инфраструктура Украины выведена из строя российскими ударами.