Москва13 авгВести.Попытки Киева отремонтировать и ввести в строй портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях блокируются регулярными ударами России по военным объектам, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в YouTube-канале.
Систематическое поражение ключевых украинских объектов почти полностью прервало работу логистических хабов, и у Киева нет ресурсов для исправления ситуации, отметил Дэвис.
Как только украинские службы пытаются устранить последствия разрушений, следуют новые массированные атаки, из-за чего работа портов оказалась парализованной, пояснил эксперт.
Главная проблема Украины в том, что Россия наносит удары по портам Одессы и Николаеваотметил Дэвис
Что касается возможностей противовоздушной обороны (ПВО) Украины, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) окончательно лишились способности отражать ракетные налеты.
Теперь, когда у украинцев вообще не осталось ракет-перехватчиков, у России буквально развязаны рукидобавил отставной американский военный
По его словам, это позволяет российским войскам точечно поражать объекты критической инфраструктуры Украины, восстановление которых в текущих условиях является крайне маловероятным.
Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что вся портовая инфраструктура Украины выведена из строя российскими ударами.