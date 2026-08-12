Москва12 авгВести.Прорыв оборонительных рубежей украинских войск Вооруженными силами России остается лишь вопросом времени на фоне нарастающего дефицита ресурсов у Киева. Об этом заявил профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс в эфире YouTube-канала.
Россия… побеждает на поле боя. Она только что одержала серию… победсказал эксперт
По оценке профессора, мобилизационные возможности Украины практически исчерпаны, а армия испытывает критический дефицит не только личного состава, но и боеприпасов для средств противовоздушной обороны.
Гиббс также обратил внимание на то, что из-за фактической блокировки одесского порта Украина оказалась отрезанной от выхода к морю. По его мнению, у подразделений ВСУ больше нет достаточных сил для эффективного сдерживания продвижения ВС РФ.
Это лишь вопрос времени, когда украинцы надломятсярезюмировал он
Ранее немецкая газета Bild писала, что ухудшение положения ВСУ в Краматорске и Славянске из-за нарастающего давления российской армии может стать сильнейшим за последнее время ударом для Киева.