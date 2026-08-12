В США заявили о неизбежности скорого краха украинской линии обороны Профессор Гиббс назвал проигрыш ВСУ на фронте вопросом времени

Москва12 авг Вести.Прорыв оборонительных рубежей украинских войск Вооруженными силами России остается лишь вопросом времени на фоне нарастающего дефицита ресурсов у Киева. Об этом заявил профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс в эфире YouTube-канала.

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По оценке профессора, мобилизационные возможности Украины практически исчерпаны, а армия испытывает критический дефицит не только личного состава, но и боеприпасов для средств противовоздушной обороны.

Гиббс также обратил внимание на то, что из-за фактической блокировки одесского порта Украина оказалась отрезанной от выхода к морю. По его мнению, у подразделений ВСУ больше нет достаточных сил для эффективного сдерживания продвижения ВС РФ.

Это лишь вопрос времени, когда украинцы надломятся резюмировал он

Ранее немецкая газета Bild писала, что ухудшение положения ВСУ в Краматорске и Славянске из-за нарастающего давления российской армии может стать сильнейшим за последнее время ударом для Киева.