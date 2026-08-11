Москва11 авгВести.Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Украина не способна победить в конфликте с Россией.
Он назвал вопросом времени момент, когда киевский режим осознает реальность и "начнет умолять" Москву о переговорах.
Украина не сможет выиграть эту войнунаписал журналист в соцсети X
Портал Geopolitika.news накануне сообщил, что Украина столкнется с экономическими проблемами из-за российских ударов по портам Одессы. Киевский режим, как отмечается, изначально понимал, что украинские удары вглубь РФ приведут к возмездию с российской стороны.
Между тем подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина будет уничтожена, если не примет российские условия урегулирования конфликта.