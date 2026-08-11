Журналист Боуз: Украина не может одержать победу в конфликте

Боуз: Украина не способна одержать победу в конфликте Журналист Боуз: Украина не может одержать победу в конфликте

Москва11 авг Вести.Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Украина не способна победить в конфликте с Россией.

Он назвал вопросом времени момент, когда киевский режим осознает реальность и "начнет умолять" Москву о переговорах.

Украина не сможет выиграть эту войну написал журналист в соцсети X

Портал Geopolitika.news накануне сообщил, что Украина столкнется с экономическими проблемами из-за российских ударов по портам Одессы. Киевский режим, как отмечается, изначально понимал, что украинские удары вглубь РФ приведут к возмездию с российской стороны.

Между тем подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина будет уничтожена, если не примет российские условия урегулирования конфликта.