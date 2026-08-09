Москва9 авгВести.Украина будет уничтожена, если не примет условия России по урегулированию конфликта. Об этом сообщил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, Украина находится в тяжелом положении из-за нехватки ПВО и ситуации на передовой.
У вас нет выбора. Вы либо согласитесь на жесткие условия, которые доступны сейчас, либо в конечном итоге будете уничтожены. Тогда уже никаких условий не будетсказал Дэвис в эфире YouTube-канала
Ранее он заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пытается спровоцировать прямой конфликт Москвы и Запада.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что Россия рассматривает военный и политико-дипломатический пути достижения целей СВО. Он подчеркнул, что Москва готова к переговорам.