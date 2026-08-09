Подполковник Дэвис: Украина будет уничтожена, если не примет условия России

Дэвис: Киев должен принять условия Москвы для урегулирования конфликта Подполковник Дэвис: Украина будет уничтожена, если не примет условия России

Москва9 авг Вести.Украина будет уничтожена, если не примет условия России по урегулированию конфликта. Об этом сообщил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, Украина находится в тяжелом положении из-за нехватки ПВО и ситуации на передовой.

У вас нет выбора. Вы либо согласитесь на жесткие условия, которые доступны сейчас, либо в конечном итоге будете уничтожены. Тогда уже никаких условий не будет сказал Дэвис в эфире YouTube-канала

Ранее он заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пытается спровоцировать прямой конфликт Москвы и Запада.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что Россия рассматривает военный и политико-дипломатический пути достижения целей СВО. Он подчеркнул, что Москва готова к переговорам.