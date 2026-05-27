Дэвис: мы вот-вот узнаем, насколько сдержанной все это время была Россия

Москва27 мая Вести.Страны Запада на протяжении более чем 4 лет вели себя так, будто у России нет красных линий, а теперь могут столкнуться с последствиями антироссийского курса. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

По его словам, на Западе думают, что без последствий смогут предоставлять киевскому режиму военную помощь.

Он подчеркнул, что антироссийская политика Запада может стать фатальной.

На протяжении более чем 4 лет Запад постепенно вел себя так, будто у России нет красных линий, и мы можем делать все, что хотим … Это всегда было глупой авантюрой, и вскоре мы можем узнать, насколько фатальной она оказалась отметил эксперт

МИД РФ 25 мая опубликовал заявление, в котором сообщается, что атака Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске и последующая реакция на нее стран Запада "переполнили чашу терпения".

Ведомство предупредило, что Вооруженные силы России переходят к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, в том числе по центрам принятия решений и командным пунктам в украинской столице.