Американский военный заявил, что Зеленский обрекает жителей Украины на страдания Подполковник Дэвис: Зеленский и Запад продлевают страдания жителей Украины

Москва2 июн Вести.Российский удар по Киеву прокомментировал бывший американский военный, подполковник Дэниел Дэвис. По его мнению, Владимир Зеленский и его западные союзники годами игнорируют реальность.

Они продолжают считать, что поставки нового оружия Киеву помогут одержать победу в вооруженном конфликте с Россией.

Вместо признания, что эту войну невозможно выиграть военным путем, Зеленский и его западные покровители год за годом продолжают игнорировать реальность, обрекая Украину на страдания написал Дэвис в соцсети X

По его словам, поставки Украине западного оружия и вооружений не ведут к завершению военных действий, они лишь продлевают конфликт и затягивают кризис, умножая страдания населения.

Минобороны России после террористической атаки украинских беспилотников на педагогический колледж в Старобельске (ЛНР), где погиб 21 человек, нанесло комбинированный удар по объектам оборонной инфраструктуры Украины. Удары фиксировались в Киеве, Харькове, Запорожье, в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. В украинской столице российский удар привел к перебоям с электричеством и водоснабжением. Российское оборонное ведомство сообщило о поражении военных складов, объектов ВПК и энергетики Украины.

Ранее Дэвис отметил, что после первых российских ударов возмездия Зеленский испытал страх. Он добавил, что до этого Москва проявляла сдержанность, используя силу в ходе СВО.