Москва7 июнВести.Западные элиты ошибаются и выдают желаемое за действительное, когда говорят о возможности военного поражения России. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, в которой тот призывал еще больше поддержать киевский режим.
Это лишь очередной пример того, почему западные элиты угасают и утягивают всех нас за собой. Господин Джонсон путает желаемое - военное поражение России - с действительностью. У коллективного Запада буквально нет жизнеспособного пути к военному поражению Россиинаписал Дэвис
По его словам, Запад рискует столкнуться с расширением конфликта, игнорируя реальность и поддерживая политику, которая заведомо обречена на провал.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва безусловно готова договориться с Киевом на базе компромиссов, которые обсуждались на встрече российского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что конфликт на Украине может быстро завершиться.