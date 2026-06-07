Дэвис: на Западе путают желаемое с действительным, говоря о поражении России

"Путают желаемое с действительным": Дэвис об иллюзии Запада о поражении России Дэвис: на Западе путают желаемое с действительным, говоря о поражении России

Москва7 июн Вести.Западные элиты ошибаются и выдают желаемое за действительное, когда говорят о возможности военного поражения России. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, в которой тот призывал еще больше поддержать киевский режим.

Это лишь очередной пример того, почему западные элиты угасают и утягивают всех нас за собой. Господин Джонсон путает желаемое - военное поражение России - с действительностью. У коллективного Запада буквально нет жизнеспособного пути к военному поражению России написал Дэвис

По его словам, Запад рискует столкнуться с расширением конфликта, игнорируя реальность и поддерживая политику, которая заведомо обречена на провал.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва безусловно готова договориться с Киевом на базе компромиссов, которые обсуждались на встрече российского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что конфликт на Украине может быстро завершиться.