Полковник в отставке Дэвис: Трамп не забудет выпад Зеленского в письме Путину

В США считают, что Трамп не забудет выпад Зеленского в письме Путину Полковник в отставке Дэвис: Трамп не забудет выпад Зеленского в письме Путину

Москва6 июн Вести.Президент США Дональд Трамп не оставит без внимания насмешки в свой адрес, которые содержались в письме главы киевского режима Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Дэвис прокомментировал опубликованное Зеленским открытое письмо российскому президенту, в котором тот предложил провести личную встречу в третьей стране.

Черт возьми, если ты (Зеленский - прим. ред.) думаешь, что это сойдет тебе с рук, то спешу разочаровать. Трамп не забудет этот выпад в свою сторону. Не стоило высмеивать помощь США сказал военный эксперт

По его мнению, президент России не случайно ранее подчеркнул роль Трампа в процессе урегулирования конфликта на Украине. Дэвис посоветовал Зеленскому сдаться, так как глава киевского режима не получит ракет с таким отношением к Трампу.

В четверг, 4 июня, Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу и обсудить завершение конфликта. Комментируя эту инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.