Москва26 июл Вести.По итогам конфликта с Россией Украина превратится в усеченное и нефункционирующее "государство-обрубок", а поражение киевского режима является неизбежным. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Украина выйдет из конфликта как нефункционирующее государство-обрубок сказал он

Эксперт отметил, что у США нет достаточного количества ракет для зенитных комплексов Patriot, которые можно было бы передать Украине. По его словам, из-за этого Киев не сможет получить такие ракеты. Миршаймер подчеркнул, что полноценной замены этим средствам ПВО нет, что делает украинскую сторону крайне уязвимой.

При этом, как указал профессор, Россия располагает значительными запасами бомб, ракет и беспилотников и действительно наносит по Украине массированные удары. В связи с этим Миршаймер считает положение киевского режима обреченным, а победу России - неизбежной.

Он также подчеркнул, что сейчас одним из ключевых направлений конфликта является ситуация вокруг Одессы, порт которой, по его словам, блокирован российскими военными.