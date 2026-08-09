Bild: поражение ВСУ в Краматорске может стать серьезнейшим ударом для Киева

Bild: поражение ВСУ в Краматорске станет сильнейшим ударом для Киева Bild: поражение ВСУ в Краматорске может стать серьезнейшим ударом для Киева

Москва9 авг Вести.Ухудшение положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске и Славянске из-за нарастающего давления российской армии может стать сильнейшим за последнее время ударом для Киева, сообщает немецкая газета Bild.

Положение ВСУ в славянско-краматорской агломерации ухудшается с каждым днем, поскольку линия фронта приближается к этим городам, отмечает газета.

Глава киевского режима Владимир Зеленский провел 7 августа совещание с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. По словам Зеленского, ВСУ испытывают сложности под Славянском в Донецкой Народной Республике (ДНР), но Киев попытается усилить это направление.

Российские войска освободили Константиновку, которую президент Владимир Путин назвал ключом "ко всей ДНР".

По словам военкора Владимира Разина, российские военные ежедневно продвигаются к Славянску и Краматорску, вокруг агломерации сосредоточены очень большие российские силы.