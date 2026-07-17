Пушилин заявил, что ВСУ укрепляют позиции в Славянске в ДНР

Пушилин считает, что освобождение Славянска будет непростым Пушилин заявил, что ВСУ укрепляют позиции в Славянске в ДНР

Москва17 июл Вести.Вооруженные силы Украины укрепляют свои позиции в Славянске в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что в дальнейшем освобождение города будет непростым.

Противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период объяснил Пушилин

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России добрались до окрестностей Славянска и уже начали заходить в этот населенный пункт.

Как отмечал президент России Владимир Путин, взятие Константиновки в ДНР открывает прямую дорогу для российских войск к продвижению на Славянск и Краматорск.