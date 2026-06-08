Москва8 июн Вести.В селе Рай-Александровка продолжаются тяжелые бои, сообщил журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Освобождение этого населенного пункта откроет дорогу в направлении Славянска.

Там продолжаются тяжелые бои. Наши войска выбивают противника из данного населенного пункта и обходят его по флангу со стороны Калеников