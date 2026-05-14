Пушилин: бои на дальних подступах к Славянску идут в районе Рай-Александровки

Москва14 мая Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал ТАСС об обстановке на подступах к Славянску.

По данным руководителя субъекта, основные бои в настоящее время идут на дальних подступах к городу в районе Рай-Александровки.

Касаемо данного [славянского] направления, здесь мы видим, что основные боевые действия [идут], все-таки, на дальних подступах к населенному пункту Славянску приводит агентство слова главы ДНР

Денис Пушилин охарактеризовал боестолкновения как "ожесточенные".