Безвыходная ситуация: в США назвали последние рубежи ВСУ после Константиновки Аналитик Макгрегор: с потерей Константиновки ситуация для Киева осложняется

Москва4 июл Вести.Положение подразделений украинской армии в Донецкой Народной Республике (ДНР) с потерей Константиновки осложняется, последним серьезным оборонительным рубежом для ВСУ остаются три населенных пункта — Дружковка, Краматорск и Славянск.

Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире подкаста отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса на видеохостинге YouTube.

Как только эти города-крепости падут, на украинской стороне не останется никакой логистической инфраструктуры. Ни на севере, ни на юге, ни на востоке, ни на западе отметил Макгрегор, объясняя значение для ВСУ упомянутых населенных пунктов

Аналитик считает, что потенциальная утрата контроля над этими позициями приведет формирования киевского режима к катастрофическим последствиям.

Украинская армия сейчас и так находится в трудном положении. Уверен, падение этого рубежа очень сильно ударит по моральному духу, и начнется массовый исход на Запад. Я не знаю о каких-то других линиях обороны, которые могли бы оказать значимое сопротивление сказал Макгрегор

Вечером 3 июля президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки.

Этот город, расположенный в 55 километрах от Донецка, ввиду наличия крупного железнодорожного узла играет стратегическую роль в снабжении группировки войск ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.