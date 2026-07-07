Песков: положение Украины ухудшается с каждым днем Песков: позиции Украины ухудшаются, РФ продвигается на разных направлениях

Москва7 июл Вести.Положение Украины ухудшается с каждым днем, российские военные продвигаются в разных направлениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Песков отметил, что Россия "адаптировалась к новым условиям этой войны" с точки зрения экономики и принятия решений и может позволить себе продолжение боевых действий.

Их (Украины – Прим. ред​​​.) положение ухудшается с каждым днем сказал он

Российские военные продвигаются на различных направлениях, чтобы создать зону безопасности у границ, сообщил Песков.

Наши военные продвигаются в разных направлениях, чтобы создать буферную зону безопасности у наших границ сказал Песков

Он напомнил, что недавно ВС РФ освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР), а после освобождения Краматорска и Славянска вся территория ДНР будет под контролем РФ.

3 июля начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении города Константиновки в ДНР.