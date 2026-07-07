Москва7 июлВести.Положение Украины ухудшается с каждым днем, российские военные продвигаются в разных направлениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Песков отметил, что Россия "адаптировалась к новым условиям этой войны" с точки зрения экономики и принятия решений и может позволить себе продолжение боевых действий.
Их (Украины – Прим. ред.) положение ухудшается с каждым днемсказал он
Российские военные продвигаются на различных направлениях, чтобы создать зону безопасности у границ, сообщил Песков.
Наши военные продвигаются в разных направлениях, чтобы создать буферную зону безопасности у наших границсказал Песков
Он напомнил, что недавно ВС РФ освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР), а после освобождения Краматорска и Славянска вся территория ДНР будет под контролем РФ.
3 июля начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении города Константиновки в ДНР.