Москва14 авг Вести.Мобилизация на Украине наносит ущерб экономике в размере 4-5% от ВВП страны. Об этом ИС "Вести" рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Он добавил, что из-за мобилизации на Украине мужчины вынуждены прятаться по домам, что ведет к снижению экономической активности в стране.

Да, мужское население либо прячется по деревням и селам, либо, соответственно, пытается уезжать в те страны, где и куда еще можно уехать, и откуда вроде бы выдачи быть не должно. Поэтому мобилизация в целом, ну, оценки такие очень приблизительные, да, она наносит украинской экономике где-то примерно ущерб в размере, ну, как минимум 4-5% ВВП. То есть падает активность в транспортной инфраструктуре, падает активность в ЖКХ, падает активность в том же сельском хозяйстве просто потому, что мужчины исчезают из сферы экономики пояснил Хачатурян

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