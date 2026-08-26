Москва26 авг Вести.Украинские боевики потеряли все иллюзии относительно ситуации на фронте. Даже у самых убежденных укронацистов утих патриотический угар, заявила ИС "Вести" председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

У людей потеряны все иллюзии относительно того, что происходит на фронте. И патриотический угар умер даже у самых таких упоротых укронацистов. И самые упоротые укронацисты предпочитают пересидеть все где-нибудь в теплом месте в Польше, или в Чехии, или еще лучше в Канаде сказала она

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что уровень мотивации украинцев, которых отправляют воевать на передовую, упал и Киев в панике ищет новые категории граждан, подпадающие под мобилизацию.