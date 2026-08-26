Мирошник: Киев в панике ищет новые категории граждан для мобилизации Мирошник: киевский режим ищет новые категории граждан для мобилизации

Москва26 авг Вести.Уровень мотивации украинцев, которых отправляют воевать на передовую, упал, и Киев в панике ищет новые категории граждан, подпадающие под мобилизацию. Об этом рассказал в беседе с "Известиями" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Сегодня подавляющее большинство загоняют насильно​​​. Мотивированная часть уже использована, добровольцы все использованы, и сейчас Киев истошно ищет варианты, как увеличить категории населения, которые смогут подпадать под мобилизацию сказал Мирошник

Дипломат напомнил о том, что, по данным украинской стороны, в месяц киевские власти мобилизуют в ВСУ примерно 30–35 тысяч боевиков, из которых примерно половина сбегает.

Украинская прокуратура перестала публиковать данные, связанные с "ухилянтами". Но цифра возбуждаемых дел ежемесячно примерно одинаковая - около 20 тысяч отметил Мирошник

Ранее в пророссийском подполье сообщили, что скрытая мобилизация женского населения уже идет на Украине. Отмечается, что в первую очередь для фронта отбирают медиков и фармацевтов.