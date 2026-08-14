Мирошник: Киев считает, что люди не должны жить, если они не в его власти

Мирошник заявил, что у Киева противочеловеческий подход к гражданскому населению Мирошник: Киев считает, что люди не должны жить, если они не в его власти

Москва14 авг Вести.Киев считает, что люди не должны жить, если они не в его власти. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, Украина рассматривает свое гражданское население как ресурс, который никому нельзя отдавать.

То есть этот ресурс они могут уничтожить только сами. Они уничтожили их дома, они уничтожили населенные пункты, в которых жили эти люди… Учитывая то, что это даже не десятки, а сотни подобных случаев, когда беззащитные дети, старики, женщины попадают именно под такие удары, это говорит именно о стратегическом подходе, что именно на уровне политического руководства страны принято такое решение – просто убивать гражданское население, если вдруг оно вздумает перейти на ту территорию, которая контролируется российскими войсками, или остаться на территории своей, которую освобождают российские войска сказал он

Мирошник отметил, что руководство страны исповедует противочеловеческий подход к гражданскому населению.

То есть задача стоит максимально уничтожить все то, что может перейти под контроль российских вооруженных сил, а население просто убить… Киев для себя принимает решение: если не под нашей пятой, если не под нашим контролем, то этот человек просто не должен жить… Люди – это ресурс. И этот ресурс – да не доставайся же ты никому отметил он

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что после окончания конфликта Украину ждет массовый отток населения, а также гражданская война, признаки которой видны уже сейчас.