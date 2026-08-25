Ученые фиксируют первое падение рождаемости ниже уровня воспроизводства Исследователи заявили о рекордном снижении рождаемости в мире

Москва25 авг Вести.Мировой уровень рождаемости в 2026 году, вероятно, впервые в истории оказался ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. Об этом говорится в исследовании "Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World".

Авторы работы, профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес-Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норрик, отмечают, что глобальный коэффициент рождаемости сейчас составляет около 2,2 ребенка на одну женщину или ниже.

По состоянию на 2026 год человечество, вероятно, находится ниже уровня воспроизводства. Насколько нам известно, такого не происходило никогда – ни во время войн, ни во время пандемий подчеркивается в исследовании

Рождаемость стремительно падает в странах независимо от уровня дохода, политического устройства и традиций. Особенно низкие показатели фиксируются в Южной Корее, Китае, Таиланде, Колумбии и Чили. Снижение также наблюдается в странах Африки к югу от Сахары, хотя там оно происходит с более высокого исходного уровня.

При сохранении нынешней динамики население Земли может достичь пика в 9 миллиардов человек примерно в 2056 году. После этого оно может начать сокращаться.

При этом оценка исследователей разнится с прогнозом ООН. Согласно данным организации, мировое население достигнет максимума примерно в 10,3 млрд человек в середине 2080-х годов. ООН также не считает, что глобальная рождаемость уже опустилась ниже уровня воспроизводства.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что человечеству грозит исчезновение. Так он прокомментировал новость об ухудшении демографической ситуации в Сингапуре.