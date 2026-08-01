Маск указал на тенденцию стран Евросоюза к вымиранию

Маск предупредил о риске вымирания населения стран Запада Маск указал на тенденцию стран Евросоюза к вымиранию

Москва1 авг Вести.Статистика по демографии в европейских странах указывает на риск сокращения населения западных государств. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

В соцсети X Маск прокомментировал статистику ООН по уровню рождаемости в крупнейших экономиках мира, включая Великобританию, Республику Корея, Францию, Германию, США и Японию.

Согласно этим данным, коэффициент рождаемости в указанных странах неуклонно снижается с 1950 года.

В 21 из 27 стран ЕС смертность превышает рождаемость. Они находятся на пути к вымиранию написал Маск

Ранее он отреагировал на миграционный кризис в испанской Сеуте, в которую за несколько дней нелегально прибыли более 60 тысяч марокканцев. По его словам, произошедшее может уничтожить бюджет Испании.