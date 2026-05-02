Москва2 мая Вести.Бывший премьер-министр Великобритании и отец девятерых детей Борис Джонсон назвал падение рождаемости "лучшей мировой новостью". Свое мнение по этому поводу он высказал в колонке для Daily Mail.

Политик отметил, что падение рождаемости фиксируется по всему миру. Так, например, в Италии хоронят людей чаще, чем женят, в Японии стремительно пустеют детские площадки, а в Китае целые жилые кварталы остаются без населения.

Что касается Великобритании, которая когда-то была одной из стран с самым быстрорастущим населением в Европе, то, согласно последним данным, смертность в этом году впервые с середины 1970-х годов превысит рождаемость... Практически каждый день я вижу в Financial Times научные статьи, в которых говорится о надвигающейся демографической катастрофе и кризисе народонаселения говорится в публикации

Однако Джонсон не согласен с таким определением происходящего. Бывший премьер пояснил: за годы его жизни численность населения мира выросла с 3,2 млрд до 8 млрд человек. Параллельно шла активная вырубка лесов, исчезали целые виды растений и животных. Кроме того, даже при условии падения рождаемости, уже к 2080 году численность населения, по прогнозам, увеличится до 10,2 млрд.

Если и когда эти новые обнадеживающие тенденции приведут к реальному сокращению численности населения планеты, это не станет катастрофой. Это станет первым долгожданным облегчением от непосильного бремени, которое мы возлагаем на природу подчеркнул он

В связи с этим он призвал правительства "держаться подальше" от программ стимуляции рождаемости.