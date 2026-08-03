Москва3 авгВести.Нелегальная миграция убивает Европу, заявил президент США Дональд Трамп.
Две вещи убивают Европу. Номер один - иммиграция. Номер два - энергетикасказал Трамп журналистам
Американский лидер призвал остановить нелегальную миграцию.
Иммиграция - огромная проблема для Европы. Вы пускаете многих людей, которые во многих случаях не станут вам помогатьзаключил Трамп
Массовое вторжение мигрантов произошло в конце июля в испанском анклаве Сеута, который расположен в Северной Африке на границе с Марокко. Для усиления контроля власти Испании направили туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. По словам мэра города Хуана Хесуса Виваса, озвученным 31 июля, за сутки в Сеуту проникли около 60 тысяч нелегалов.