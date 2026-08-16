Киевский врач призвал украинок рожать по восемь детей Врач назвал условие восстановления демографии на Украине

Москва16 авг Вести.Для восстановления численности населения Украины до показателей, фиксировавшихся до 2022 года, суммарный коэффициент рождаемости должен составлять не менее восьми детей на каждую жительницу страны. Об этом заявил директор Киевского перинатального центра Дмитрий Говсеев.

При этом специалист прямо охарактеризовал подобный уровень рождаемости как абсолютно невыполнимый в современных условиях. По его мнению, единственным реальным путем стабилизации численности населения, помимо стимуляции деторождения, выступает масштабное возвращение украинских граждан, ранее выехавших за рубеж, сообщает "Российская газета" со ссылкой на местные СМИ.

Согласно данным статистики, в период 2025–2026 годов в родильных домах киевского региона фиксируется не более 20 тысяч родов ежегодно, в то время как в прошлые годы данный показатель превышал 33 тысячи.

Ранее социолог Евгений Копатько заявил, что большинство женщин, которые подлежат мобилизации на Украине – это трудоспособные женщины репродуктивного возраста. Их отправка на фронт или бегство из страны из опасения быть призванными негативно отразится на демографической ситуации на Украине.