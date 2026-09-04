Москва4 сенВести.Элиты Европы торпедируют все попытки урегулировать украинский конфликт, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
Европейские элиты оказывают всемирное военное и финансовое содействие неонацистскому режиму в Киеве, одновременно торпедируя любые попытки мирного урегулирования на Украинезаявил Нарышкин
Ранее Украина столкнулась с растущим дефицитом финансирования обороны.