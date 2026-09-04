Нарышкин: элиты Европы торпедируют попытки мирного урегулирования на Украине

Нарышкин обвинил элиты Европы в торпедировании попыток установить мир на Украине Нарышкин: элиты Европы торпедируют попытки мирного урегулирования на Украине

Москва4 сен Вести.Элиты Европы торпедируют все попытки урегулировать украинский конфликт, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Европейские элиты оказывают всемирное военное и финансовое содействие неонацистскому режиму в Киеве, одновременно торпедируя любые попытки мирного урегулирования на Украине заявил Нарышкин

Ранее Украина столкнулась с растущим дефицитом финансирования обороны.