Москва4 сенВести.Элиты Европы торпедируют все попытки урегулировать украинский конфликт, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Европейские элиты оказывают всемирное военное и финансовое содействие неонацистскому режиму в Киеве, одновременно торпедируя любые попытки мирного урегулирования на Украине

заявил Нарышкин

Ранее Украина столкнулась с растущим дефицитом финансирования обороны.