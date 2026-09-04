Москва4 сенВести.Европейские разведки считают, что мобилизационного потенциала на Украине хватит только еще на год продолжающегося вооруженного конфликта. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
Нарышкин 4 сентября выступил с докладом на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, которое проходит в Санкт-Петербурге.
По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение годасказал Нарышкин
Ранее 3 сентября президент России Владимир Путин отметил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения превышают темпы насильственной мобилизации, проводимой киевским режимом.