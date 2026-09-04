Нарышкин: европейские разведки дают год потенциалу мобилизации на Украине

Нарышкин заявил, что разведки Европы дают год мобилизационному потенциалу ВСУ Нарышкин: европейские разведки дают год потенциалу мобилизации на Украине

Москва4 сен Вести.Европейские разведки считают, что мобилизационного потенциала на Украине хватит только еще на год продолжающегося вооруженного конфликта. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Нарышкин 4 сентября выступил с докладом на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, которое проходит в Санкт-Петербурге.

По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года сказал Нарышкин

Ранее 3 сентября президент России Владимир Путин отметил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения превышают темпы насильственной мобилизации, проводимой киевским режимом.