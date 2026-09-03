Путин: потери ВСУ превышают темпы набора в войска Путин заявил, что потери ВСУ превышают темпы мобилизации на Украине

Москва3 сен Вести.Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превосходят темпы насильственной мобилизации, проводимой киевским режимом на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин отметил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) не испытывают проблем с недокомплектом личного состава.

А вот у противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации... Каждый месяц минус 8-12 тыс. человек. Поэтому и динамика ситуации на линии боевого соприкосновения всем понятна сказал президент

Путин также добавил, что на сегодняшний день нет такого сценария, который потребовал бы объявить в России мобилизацию.