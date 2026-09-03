Путин о спецоперации: российские войска каждый день идут вперед

Путин: войска РФ каждый день идут вперед, и темп продвижения нарастает Путин о спецоперации: российские войска каждый день идут вперед

Москва3 сен Вести.Российские войска в зоне проведения специальной военной операции каждый день идут вперед, и темп их продвижения растет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Здесь можно что угодно рассказывать, но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день, причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее, но в последнее время темп движения нарастает сказал глава государства

По словам Путина, при этом численности бойцов ВС РФ хватает, поэтому сценария, при котором потребовалась бы мобилизация, нет.

Президент РФ также заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация прямо противоположная: потери превышают темпы набора в войска.