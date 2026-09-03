Москва3 сенВести.Российские войска в зоне проведения специальной военной операции каждый день идут вперед, и темп их продвижения растет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
Здесь можно что угодно рассказывать, но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день, причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее, но в последнее время темп движения нарастаетсказал глава государства
По словам Путина, при этом численности бойцов ВС РФ хватает, поэтому сценария, при котором потребовалась бы мобилизация, нет.
Президент РФ также заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация прямо противоположная: потери превышают темпы набора в войска.