Путин: ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам один - укрепление ПВО Путин призвал укреплять ПВО для предотвращения ударов ВСУ по объектам РФ

Москва3 сен Вести.Ответ России на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам только один – это укрепление систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Пока идет СВО, ответ только один: укреплять систему противовоздушной обороны сказал он

Глава государства также прокомментировал атаки украинских боевиков на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и склады маркетплейсов. По его словам, такая ситуация сложилась потому, что власти исходили из того, что это гражданские объекты, которые не могут быть объектом для ударов. Однако, подчеркнул российский лидер, киевский режим придерживается другого мнения.