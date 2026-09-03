Москва3 сенВести.Один из способов борьбы с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) – это ответные атаки. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Есть второй [метод борьбы с атаками ВСУ]. Наносить ответные удары, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и всесказал он
В качестве первого способа глава государства назвал укрепление систем противовоздушной обороны (ПВО).