Москва3 сенВести.Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил о продолжающихся контактах российской и украинской сторон.
Российский лидер отметил, что взаимодействие происходит, прежде всего, по линии спецслужб.
Контакты, действительно, имеются. Они продолжаются прямо в текущем режиме тоже по линии специальных служб, прежде всегорассказал он
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад стремится заморозить украинский конфликт, чтобы сохранить угрозу на российских границах.