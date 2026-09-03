Путин сообщил о контактах России и Украины по линии спецслужб

Путин: контакты с украинской стороной идут, в том числе по линии спецслужб Путин сообщил о контактах России и Украины по линии спецслужб

Москва3 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил о продолжающихся контактах российской и украинской сторон.

Российский лидер отметил, что взаимодействие происходит, прежде всего, по линии спецслужб.

Контакты, действительно, имеются. Они продолжаются прямо в текущем режиме тоже по линии специальных служб, прежде всего рассказал он

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад стремится заморозить украинский конфликт, чтобы сохранить угрозу на российских границах.