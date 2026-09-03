Путин сообщил о продолжающихся контактах РФ с администрацией США Путин: контакты РФ и США по различным каналам продолжаются

Москва3 сен Вести.Диалог между Россией и американской администрацией не прекращается, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 3 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Что касается наших контактов с американской администрацией, то они продолжаются. Мы в контакте с американской администрацией и сейчас в контакте, до сих пор. И надеюсь, эти контакты будут продолжаться сказал глава государства

Путин подчеркнул, что Россия выступает"за восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме". Однако президент отметил, что это зависит не только от российской стороны, но и от позиции Вашингтона. Глава государства выразил надежду на то, что взаимодействие между странами будет продолжено.

Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.