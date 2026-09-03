Москва3 сен Вести.Задача по снижению инфляции в России выполняется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства отметил, что в стране была угроза гипервсплеска инфляции. Однако политика Центрального банка России и правительства РФ позволили не допустить этого.

Самое важное — это не государственные инвестиции, не государственные ресурсы, а частные инвестиции... Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора - ЦБ - и правительства РФ. Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гипервсплеска. Такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении – 6,3%. Цель достигается пояснил он

Российский лидер добавил, что важно не переохладить экономику. Ранее о переохлаждении экономики и необходимости помогать бизнесу заявил глава Сбербанка Герман Греф.