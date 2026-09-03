Началось пленарное заседание ВЭФ с участием Путина Во Владивостоке началось пленарное заседание ВЭФ с участием Путина

Москва3 сен Вести.Началось пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке с участием президента России Владимира Путина.

Это центральное мероприятие форума. В пленарном заседании принимают участие глава государства и ряд иностранных гостей. Президент РФ традиционно выступает с речью, посвященной развитию Дальнего Востока, потом следует дискуссия, которую ведет модератор.

Восточный экономический форум в 2026 году проходит с 1 по 4 сентября. Главная тема форума: "Дальний Восток - развитие во благо людей". В программу включено более 70 сессий, все они разделены на пять тематических треков.