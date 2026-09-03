Путин провел встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто в рамках ВЭФ

Путин встретился с президентом Индонезии в рамках ВЭФ Путин провел встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто в рамках ВЭФ

Москва3 сен Вести.Президент России Владимир Путин встретился с индонезийским коллегой Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

В переговорах также принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Патрушев и Юрий Трутнев, глава министерства энергетики Сергей Цивилев, замминистра обороны России Василий Осьмаков, руководитель Росатома Алексей Лихачев, глава Роснефти Игорь Сечин, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, председатель "Деловой России" Алексей Репик и бизнесмен Олег Дерипаска.

Темами диалога стали двусторонние отношения и экономическое взаимодействие.

В среду, 2 сентября, глава государства прилетел во Владивосток​​​. Российский лидер посетил один из самых современных рыболовных траулеров в мире "Капитан Юнак" на Морском вокзале, а также по видеоконференцсвязи (ВКС) принял участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытии новых объектов.