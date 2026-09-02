Москва2 сен Вести.В рамках Восточного экономического форума состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Глава региона доложил президенту о социально-экономической ситуации в крае, итогах инвестиционной политики и мерах поддержки участников специальной военной операции. Кожемяко доложил и о развитии системы патриотического воспитания. 2 сентября президент по видеосвязи принял участие в открытии новых региональных центров военно-спортивной подготовки "Воин" в Приморском крае, Амурской области и Карелии.

Ранее, 2 сентября, глава государства прибыл во Владивосток после участия в саммите ШОС в Бишкеке. В аэропорту его встретил губернатор Кожемяко, после чего Путин пригласил главу региона сесть в свой автомобиль Aurus, и они пообщались по дороге.