Москва1 сенВести.После Совета по нацпроектам российский президент Владимир Путин попросил шестерых чиновников остаться "на два слова" и обсудить некоторые темы в закрытом режиме. О чем глава государства общался с подчиненными, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в беседе с РБК.
Вопросы развития регионов. ... Строительство спортивных объектов, развитие регионов. ... Рабочие историицитирует Кожемяко издание
Встреча состоялась после заседания 19 августа. В ней, кроме Кожемяко, приняли участие помощник президента Владимир Мединский, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, глава Минтранса Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов и глава Минэнерго Сергей Цивилев.