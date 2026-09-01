Глава Приморья рассказал, о чем Путин говорил с чиновниками на закрытой встрече Губернатор Приморья Кожемяко рассказал о закрытой встрече Путина с чиновниками

Москва1 сен Вести.После Совета по нацпроектам российский президент Владимир Путин попросил шестерых чиновников остаться "на два слова" и обсудить некоторые темы в закрытом режиме. О чем глава государства общался с подчиненными, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в беседе с РБК.

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Встреча состоялась после заседания 19 августа. В ней, кроме Кожемяко, приняли участие помощник президента Владимир Мединский, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, глава Минтранса Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов и глава Минэнерго Сергей Цивилев.