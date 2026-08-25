В Кремле прошла встреча Путина с губернатором Ставропольского края Владимировым Путин встретился в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимировым

Москва25 авг Вести.Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона отчитался о показателях Ставрополья. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

Путин поинтересовался у губернатора о том, как идет борьба с опустыниванием земель.

Есть хорошее предложение, но мы должны его прорабатывать. То есть это долгосрочная аренда для людей, которые вкладывают большие деньги… Я знаю аргентинский опыт: Аргентина отдает землю Саудовской Аравии. Грубо говоря, за 50 лет урожая они восстанавливают им земельные ресурсы. Задумка такая есть. Если ее реализовать, то это будут нам и инвестиции, и новые земли. Я думаю, для всей России это будет хороший, скажем так, эксперимент рассказал Владимиров

Также Путин и губернатор обсудили импортозамещение в сельском хозяйстве, программы по помощи ветеранам СВО и другие темы.

Ранее президент РФ также лично встретился с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко. Во время диалога обсуждалась поддержка ветеранов спецоперации, а также социально-экономические показатели региона.