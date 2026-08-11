Москва11 авг Вести.Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, передает агентство ТАСС.

Глава региона сопровождал Путина во время его рабочей поездки. Вместе они осмотрели специальный учебно-научный центр Новосибирского госуниверситета и Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ).

Доклад руководителя региона завершает программу главы государства в этом субъекте России сообщили журналисты

Ранее Владимир Путин встретился со студентами, аспирантами и молодыми учеными Новосибирской области.

В тот же день он заявил о планах по введению первых исследовательских станций СКИФ в эксплуатацию до конца 2026 года.