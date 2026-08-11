Путин заявил о наращивании Россией своей технологической компетенции Путин: при строительстве СКИФа Россия нарастила свой технологический суверенитет

Москва11 авг Вести.Россия во время строительства Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) нарастила свою технологическую компетентность, так как производила все необходимое оборудование сама. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Глава России отметил, что ряд зарубежных экспортеров отказались от поставок нужных для строительства модулей, в результате чего в РФ были разработаны и собраны 30 позиций критически необходимых компонентов.

В этой связи нам пришлось, как говорится, сдвинуть вправо по графику запуск СКИФа, но зато мы стали еще сильнее. Это уж точно тот самый случай, когда мы стали еще сильнее, нарастили в этой сфере свои технологические компетенции и свой технологический суверенитет сказал российский лидер

В настоящее время необходимо продолжать браться за новые проекты, масштабировать лучшие решения и постоянно повышать квалификацию научно-производственных кадров, добавил президент.

Ранее Путин провел встречу со студентами, аспирантами и молодыми учеными Новосибирской области. В ходе рабочего визита он посетил специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета.