Путин: первые исследовательские станции СКИФ введут в эксплуатацию в 2026 году

Путин назвал сроки запуска первых станций СКИФ Путин: первые исследовательские станции СКИФ введут в эксплуатацию в 2026 году

Москва11 авг Вести.Первые исследовательские станции Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

По словам главы государства, СКИФ относится к числу наиболее мощных ускорителей частиц в мире. По некоторым параметрам комплекс не имеет аналогов.

Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его первые исследовательские станции сказал Путин

На заседании Совета президент также призвал российский бизнес выступать заказчиком прорывных научных решений и технологий. По мнению Путина, предприятия должны брать на себя конкретные обязательства по созданию конкурентоспособной продукции на основе научных разработок.